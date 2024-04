Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 23 de abril de 2024, en la previa al encuentro contra Libertad de Paraguay por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. El reclamo de Villarroel por la polémica en el Superclásico, la probable formación para jugar por la Copa el próximo miércoles desde las 21.30 horas y las quejas de los hinchas por los fuertes aumentos de Tu Lugar en el Monumental.

Para Villarroel, entró

El vicepresidente segundo de River se refirió a la polémica del Superclásico en diálogo con Radio Continental: “El árbitro valida el gol y extrañamente, vulnerando el proceso del protocolo VAR, sin ninguna herramienta científica o técnica que demuestre que la pelota no entró se decide que no es gol y rectifica el gol dado por Yael Falcón Pérez. Es clarísimo el protocolo, no tiene mucha interpretación ni muchas dudas. Podemos discutir si la pelota entró o no entró. Para mí entró, no hay dudas que entró. Quiero ser claro y categórico”.

Se viene Libertad, a cambiar el chip

River quiere dejar la derrota en el Superclásico atrás y tendrá una oportunidad inmejorable el próximo miércoles. Desde las 21.30 horas se verá las caras contra Libertad de Paraguay en el Defensores del Chaco por la tercera jornada del Grupo H. De ganar mantendrá el puntaje perfecto y quedará a un paso de clasificar a octavos de final. Por otro lado, estará mucho más cerca de ganar su plaza del Mundial de Clubes 2025.

La probable formación en Paraguay

Martín Demichelis realizaría varios cambios de cara al partido contra Libertad del próximo miércoles. Inclusive podría haber variantes en todas las líneas. El probable once para jugar de entrada en el Defensores del Chaco sería: Franco Armani; Sebastián Boselli, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Ángel Borja.

Quejas por los aumentos de Tu Lugar en el Monumental

El pasado lunes, River anunció que inició el proceso de renovación de Tu Lugar en el Monumental y, hasta el jueves 2 de mayo, se abrió la posibilidad para que se renueven las ubicaciones. Desde el 3 de mayo a las 10 de la mañana hasta el 4 de mayo a las 20 horas se realizarán los cambios de ubicaciones entre aquellos que ya tengan TLM. Por el momento no se brindó información respecto a venta de nuevos abonos.

La queja de los hinchas es por el fuerte aumento de precios, aunque desde el club afirman que el aumento es del 60% y que los valores son más elevados porque el abono de la Liga Profesional contempla mayor cantidad de partidos.

-Precios por los 14 partidos de la Liga Profesional: