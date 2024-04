A poco más de 24 horas del cruce entre Boca y River por los cuartos de la Copa de la Liga, la gran polémica de la tarde aún suma capítulos. El Xeneize ganó y clasificó, pero todavía se debate sobre si Chiquito Romero sacó la pelota de adentro en el principio del complemento.

En Radio Continental, Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo del Millonario, se manifestó sobre la jugada y fue crítico con el accionar del equipo en el VAR durante la resolución de la duda.

“Pol Fernández quiere rechazar, le rebota a Lema y se mete. Y la pelota entra. Romero la saca de adentro. El árbitro valida el gol y extrañamente, vulnerando el proceso del protocolo VAR, sin ninguna herramienta científica o técnica que demuestre que la pelota no entró se decide que no es gol y rectifica el gol dado por Yael Falcón Pérez“, explicó el directivo del club de Núñez.

Y se extendió: “Es clarísimo el protocolo, no tiene mucha interpretación ni muchas dudas. Podemos discutir si la pelota entró o no entró. Para mí entró, no hay dudas que entró. Quiero ser claro y categórico“.

Además, Villarroel puso sobre la mesa las expresiones del arquero de azul y oro en medio de la confusión: “Cuando ves la cara de Romero, que el arquero es el mejor testigo o protagonista para saber si la pelota entró o no entró, la cara era de resignación. Son elocuentes la cara y los gestos”.

¿Cómo sigue la Copa de la Liga?

El Xeneize salió victorioso del clásico y afrontará otro duro compromiso en las semifinales. El martes 30 de abril se cruzará ante Estudiantes de La Plata por un lugar en la final del torneo. Por la otra llave, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield lucharán por el otro boleto.