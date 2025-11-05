River hoy: la duda que Enzo Pérez le generó a Gallardo, reunión con Di Carlo previa al Superclásico y carta de Brito

River ingresó ya en la recta final de la preparación para el Superclásico ante Boca que se disputará este domingo 9 de noviembre, desde las 16.30, en La Bombonera y que será clave para que el equipo que conduce Marcelo Gallardo pueda dar un golpe de timón a la difícil actualidad futbolística que lo llevó a perder siete de sus últimos diez partidos, poniendo en riesgo su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2025 y también su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

El DT viene teniendo días muy movidos en ese sentido, porque a su decisión de mantener una charla íntima con el plantel para buscar activar las fibras que promuevan una reacción hasta el momento inexistente se sumó también una primera reunión con Stefano Di Carlo como presidente electo. En lo pura y exclusivamente deportivo, además, comienza a definir el equipo con el que saltará al terreno de juego, aunque todavía con algunas dudas por despejar.

El rol de Enzo Pérez en el Superclásico

Gallardo tendría siete de once titulares ya definidos para salir a jugar el Superclásico ante Boca en La Bombonera. Estos son Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas.

Entre las dudas que el DT terminará de resolver en los próximos días aparece la figura de Enzo Pérez, teniendo en cuenta que mantiene una gran cantidad de clásicos sobre su espalda y a que siempre es positivo contar con un referente dentro de la cancha. Como contrapartida aparece la inactividad de ya más de un mes, pues el mediocampista disputó su último partido el 24 de septiembre, en la vuelta de Copa Libertadores ante Palmeiras. El Muñeco también analiza que ni Portillo ni Castaño lo hicieron considerablemente mejor que el referente, por lo que pensarlo como titular no es descabellado.

Di Carlo ya tuvo su primera visita al plantel como presidente.

Reunión de Gallardo con Di Carlo

Este martes al mediodía, Stefano Di Carlo estuvo presente en el River Camp junto a Enzo Francescoli. Allí hubo una reunión con Marcelo Gallardo y los jugadores, en la que el presidente electo dio un mensaje de respaldo a días del partido ante Boca. En línea con lo que había mencionado en el acto de su asunción, el nuevo mandamás hizo énfasis en la importancia de la unidad.

Antes de la charla con Stefano Di Carlo, el plantel entrenó en River Camp. Después de gozar del lunes libre, los jugadores volvieron a la actividad para empezar a preparar el duelo frente al eterno rival.

Carta de despedida de Jorge Brito

Jorge Brito publicó una emotiva carta para despedirse de la presidencia de River, en la que destacó la situación económica que recibieron de la era Passarella (con Rodolfo D’Onofrio a la cabeza de la nueva dirigencia), haber contado nuevamente con ídolos históricos dentro de los pasillos del club, los hitos deportivos y las obras realizadas.

LA CARTA

Queridos socios y socias:

Ayer llegó a su fin uno de los honores más grandes de mi vida. Después de 12 años formando parte de la conducción de nuestro Club, 8 como vicepresidente primero de Rodolfo y 4 como presidente, llegó el momento de pasar la posta y ser un socio más que acompañará siempre los colores y esta nueva gestión de Stefano, que mejorará lo que venimos construyendo hace 12 años.

Me resulta difícil ordenar las emociones, pero fundamentalmente sentí la necesidad de escribirles para agradecerles mucho. Me han dado una oportunidad única que será siempre mi mayor orgullo porque, con aciertos y errores, entre todos hemos puesto al Club en un lugar de liderazgo acorde con nuestra Grandeza.

Emociona ver todo lo que logramos, y es difícil pensar cómo estaba todo cuando empezamos allá en diciembre del 2013. No fueron años fáciles, recibimos un River en una situación económica muy delicada, con una deuda que incluso era mayor a la que figuraba en los estados contables, y con la preocupación real de tener que afrontar una convocatoria de acreedores.

No íbamos a aflojar y junto a todos ustedes, pusimos el hombro para sacar a River adelante cuando más lo necesitaba. A partir de ahí comenzó un camino que transformó al Club y nos transformó a todos los que fuimos parte.

Me enorgullece haber hecho mi aporte para una etapa en la que logramos revalorizar la marca River en Argentina y en el mundo, recuperando el respeto, la credibilidad y la identidad como Institución. Volvimos a poner en valor nuestra historia, trajimos de vuelta a los ídolos que habían sido injustamente dejados de lado: Amadeo, Cavenaghi, Ariel, el Beto, el Pato, Enzo. Ídolos eternos que nunca se tendrían que haber ido de su casa.

En lo deportivo, vivimos una de las etapas más gloriosas de nuestra historia reciente. Torneos locales, copas internacionales inolvidables, la Libertadores de 2015, Madrid. Momentos que fueron el resultado de un modelo de gestión, no de la improvisación. Trabajo, planificación, y una idea clara de Club.

Durante la pandemia tomamos una de las decisiones más audaces de estos años: renovar el campo de juego. Cuando todo se detuvo, decidimos avanzar. Era arriesgado, pero sabíamos que era una oportunidad única para hacer una obra que nos permitiera mejorar la calidad del campo de juego, planificar futuras ampliaciones y generar ingresos nuevos a través de recitales y eventos sin dañar el campo. Una decisión que resultó clave para todo lo que vino después.

Con el tiempo, ese espíritu de animarnos a más nos llevó a concretar la revolución de obras. Desde el 2022 invertimos 200 millones de dólares en el Mâs Monumental y el Club. Transformamos nuestra casa en el estadio más grande de Sudamérica y sede del mundial 2030, con 85.018 lugares, nuevas butacas, palcos, baños, accesos, espacios gastronómicos, tecnología de primer nivel y un momento único para el socio y el hincha los días de partido. Lo hicimos sin endeudamiento externo, sin depender del Estado y con creatividad para generar los recursos: naming del estadio; estructuras financieras con las que logramos anticipar ingresos que se generan con la propia obra, como, por ejemplo: preventa de palcos y plateas; un aumento significativo de socios que apoyaron este proyecto, yendo de 100.000 a 350.000, siendo el segundo Club con más asociados del mundo, y con cuotas sociales que representan más del 40% de los ingresos.

Hoy el Mâs Monumental es orgullo de todos los riverplatenses y ejemplo en la región. Cada fin de semana, 85.018 hinchas lo llenamos, y llevamos más de 100 partidos consecutivos a cancha llena, convirtiendo a River en el Club más convocante del mundo.

También impulsamos el crecimiento económico del Club. Triplicamos en dólares los ingresos por sponsoreo, desarrollamos nuevas fuentes de financiamiento, alcanzamos superávits récord en 2023 y 2024, y convertimos a River en un modelo de sostenibilidad.

Para tomar una dimensión de este crecimiento exponencial, los resultados operativos del Club pasaron de USD 2.5 millones de dólares en 20-21, a USD 60.6 millones de dólares en 23-24. Mientras que los ingresos ordinarios en 20-21 fueron de USD 88.2 millones de dólares y en el 23-24 fueron de 213 millones de dólares. Un crecimiento sostenido, no solo a nivel de ingresos sino significativamente a nivel patrimonial, en estos últimos 4 años.

En estos 4 años hicimos a nuevo más de 80.000 metros cuadrados cubiertos del Club como, por ejemplo: el Microestadio de básquet, el gimnasio principal, la circulación del anillo, el nuevo hall de los escudos, la confitería del Club, otros sectores gastronómicos, oficinas de administración, baños, entre otros. Mejoramos la comodidad y los espacios de cada socio e hincha. También seguimos creciendo en los espacios al aire libre, como, por ejemplo: la nueva pileta de niños, los nuevos quinchos externos y las plazas de juegos para los más chicos. A su vez ampliamos el estacionamiento llevándolo de 500 a 1200 vehículos, para los días de partido, con puente peatonal de conexión al estadio y ascensores propios, y para los más de 7.000 socios que vienen día a día al Club.

Incorporamos el FaceID, y logramos que las familias volvieran a la cancha, con más seguridad y mejor organización.

Todo esto fue posible porque trabajamos impulsados por la pasión y siempre en equipo, poniendo al Club por encima de todo. Porque hubo convicción, planificación y un mismo amor que nos unió siempre: River.

Así seguimos sumando títulos a nuestras vitrinas en estos 4 años. Al igual que ustedes, siempre quiero que River vaya por más, para cumplir ese sueño que todos tenemos de gritar mucho más seguido: “Dale campeón”.

Ninguna transformación está exenta de errores. Yo los cometí y me hago cargo. Sé que me equivoqué y sé que hubo decisiones que podrían haberse tomado de otra manera y espero que el socio las entienda como parte inevitable de un proceso ambicioso, audaz y honesto. Tienen mi palabra: siempre puse a River por encima de todo. Cada paso, cada decisión, cada proyecto, fue hecho y pensando en el mejor futuro para el Club.

Es verdad que nos encontramos con momentos difíciles en el camino, pero créanme que los proyectos que perduran en el tiempo tienen momentos buenos y otros no tanto. Hoy River tiene unas bases muy sólidas, que lo dejan listo para exponencializar su crecimiento. La situación es exactamente la opuesta a 2013. Lo logramos.

Hoy miro el Mâs Monumental lleno, el colegio funcionando, el predio de Cantilo creciendo, y siento orgullo y gratitud. Orgullo por lo hecho en estos años de gestión y gratitud por haber tenido el privilegio de hacerlo junto a todos los socios, hinchas, jugadores, cuerpos técnicos, empleados y mis compañeros de Comisión Directiva.

El futuro de River está asegurado porque tiene una impronta muy fuerte desde lo institucional, económico, deportivo y social. Tenemos la mejor hinchada del mundo y una historia que siempre nos exige ir por más. No hay final para este camino. Sólo nuevos comienzos que llegan de la mano de Stefano Di Carlo, quien nos acompañó en estos 12 años de gestión siendo una figura clave, y estoy seguro de que será un gran presidente. En estos años hicimos y logramos muchísimas cosas, como también quedan muchas por mejorar y ajustar, y Stefano tiene toda la capacidad para seguir elevando la gestión.

Gracias por acompañar, por exigir, por alentar y por creer. Gracias por hacer posible que River sea cada día más grande. Nos seguiremos viendo en la cancha y en el Club como hincha, como socio y como padre que trae a sus hijos a hacer deportes.