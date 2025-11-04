Con un lapidario discurso, Diego Latorre despedazó a River y acusó a Marcelo Gallardo de generar “un problema mental”

La derrota de River Plate a manos de Gimnasia La Plata profundizó la crisis en el elenco comandado por Marcelo Gallardo, que complicó sus chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2026. A dos fechas del final de la etapa regular del Torneo Clausura 2025, necesita resultados positivos para dar vuelta la página.

En ese contexto, el Muñeco es el máximo apuntado por este presente de los de Núñez y Diego Latorre fue crítico con el DT. El exjugador hizo responsable a Gallardo por marear al plantel con los cambios en los últimos años y afectar a su mentalidad.

“Siento que ahora el problema se extendió, se ramificó, pero obviamente todo empezó por esta compulsión de ‘entra, sale, compro a este, compro al otro’ y eso lejos está de afianzar un funcionamiento futbolístico porque los jugadores entran a la cancha con la conciencia de que pueden salir en cualquier momento y entra otro y eso es terrible”, comenzó Latorre.

Y aconsejó: “Vos tenés que planificar un equipo, tenerlo en la cabeza y después si el equipo empieza a no funcionar ahí sí hacer retoques. Pero los cinco cambios más todos los jugadores que adquirió River y que tiene como riqueza de plantel es lógico que el entrenador se tiente ante 20 minutos malos de un jugador a sustituirlo por otro, eso por un lado; y creo que ahora hay un problema mucho más mental que táctico, individual y futbolístico, es mental”.

“Del problema mental hay que salir como sea”

En la misma línea, el comentarista y panelista de ESPN se refirió a la actuación del plantel ante el Lobo: “El equipo está endurecido, agarrotado. El otro día, en el primer tiempo no se asomaban a jugar, no podían hacer tres pases consecutivos, no querían participar del juego y la mente gobierna todo, la mente maneja el músculo, maneja los pies, maneja el estado de ánimo y el estado de ánimo es fundamental”.

“River no es así, lo demanda la historia, es la filosofía futbolística, es el entrenador que pregona, entonces, del problema mental hay que salir como sea, el líder no puede estar caído y yo veo que Gallardo está caído, el otro día lo vi exageradamente frustrado”, cerró Latorre.

