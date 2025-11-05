Es tendencia:
A horas del Superclásico, Marcelo Gallardo confirmó la renovación de su contrato con River

El Muñeco seguirá en el Millonario de cara a la próxima temporada.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

A cuatro días del Superclásico contra Boca en La Bombonera, y en medio de una semana turbulenta por la derrota del equipo ante Gimnasia de La Plata en el Más Monumental, Marcelo Gallardo y la dirigencia de River se reunieron para hablar sobre su continuidad.

Finalmente, tal como era el deseo del nuevo presidente, Stefano Di Carlo, el ‘Muñeco’ renovará su vínculo con la institución de Núñez, ya que el mismo finalizaba el 31 de diciembre de este año, y seguirá al mando del primer equipo para la temporada 2026.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Gallardo llegó a un acuerdo con la nueva dirigencia del club y extenderá su contrato laboral por un año más, por lo que la nueva fecha de culminación será el 31 de diciembre de 2026.

De esta manera, y en la previa de la conferencia de prensa a la que el mismo entrenador llamó, los interrogantes sobre la continuidad del ‘Muñeco’ se terminaron y de cara al Superclásico el Millonario sabe que contará con su DT para el año siguiente.

Pensando en el cierre de la temporada, el entrenador buscará cumplir con los objetivos que quedan luego de un mal año. El primero de ellos, será ganar el Superclásico. Luego, irá por la clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual, o bien, ganando el Torneo Clausura.

A lo largo de los últimos meses, el nivel de River no fue el mejor, ya que cayó en siete de sus últimas 10 presentaciones, por lo que quedó eliminado de la Copa Libertadores y Copa Argentina. Como consecuencia de esto, los hinchas se hicieron escuchar en el Más Monumental para demostrar su enojo.

Así las cosas, y luego de una charla cara a cara con el plantel en la que habló de la palabra ‘revancha’, Gallardo seguirá su segundo ciclo en el club. El mismo, comenzó a mediados de 2024, y por el momento no logró ganar títulos tanto a nivel local como internacional.

Los números de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo en River

Desde su regreso al elenco de Núñez a mediados de 2024, el entrenador de 49 años lleva dirigidos un total de 75 encuentros. Su saldo es de 34 victorias, 25 empates y 16 derrotas. Por el momento, no logró títulos.

Datos claves

  • El DT de River Plate, Marcelo Gallardo. renovará su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • El acuerdo se cerró con la nueva dirigencia de River, encabezada por el presidente Stefano Di Carlo .
  • La renovación se da cuatro días antes del Superclásico contra Boca y tras una racha de siete derrotas en las últimas 10 presentaciones de River.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

