River lo cedió a préstamo, jugará la Copa Libertadores y cuestionó una decisión de Gallardo: “No nos tuvo en cuenta”

Restan poco más de dos semanas para el inicio del Torneo Apertura 2026 y los equipos del fútbol argentino bucean en el mercado de pases. Tomás Nasif es uno de los jugadores que cambiará de camiseta en este verano y afrontará un exigente desafío a sus 22 años.

El surgido de River Plate, que todavía cuenta con el pase del atacante, viene de representar a Banfield con buenos números y, cuando tenía todo arreglado para continuar en el Taladro, tomó la decisión de jugar para Platense, clasificado a la Copa Libertadores.

Este miércoles, el Calamar presentó a su flamante refuerzo, que llega a préstamo desde el club de Núñez. “Tomi Nasif estampó la firma y ya es futbolista de Platense. ¡Bienvenido al más grande de zona norte!”, anunció el combinado de Saavedra.

En declaraciones a DSports, Nasif reveló por qué se decantó por Platense: “Tengo ganas de ganar, de ir para adelante, tengo muchas ganas de jugar porque hace mucho que no juego, ojalá que también pueda aportar con goles. La motivación para venir también fue que vamos a jugar la Copa Libertadores”.

Además, se refirió a sus contactos recientes con el club dueño de su pase: “No me llamó nadie de River. Algún que otro profe y gente del club algún que otro mensajito. Yo me crié en River, se ve el club y la magnitud, con tanta cantidad de jugadores. Yo no jugué en Reserva hasta los 20 años y lo veía lejos. Una vez que estás en Reserva y empezás a compartir, a tener más confianza”.

“Cuando estaba en Reserva sabíamos que podía estar cualquiera en Primera, pero Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta a ninguno de ese equipo campeón”, disparó contra el Muñeco al hacer referente al título de Reserva de 2023.

Los números de Tomás Nasif en Banfield durante 2025

El atacante inició con el pie derecho en Banfield, pero luego aparecieron algunas lesiones y le impidieron tener la continuidad que hubiese deseado. En el Taladro solamente pudo sumar nueve partidos en los que marcó tres tantos y brindó una asistencia.

