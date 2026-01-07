El plan de River para reforzarse con Maher Carrizo en este mercado de pases

River Plate afronta la pretemporada en San Martín de los Andes, mientras Marcelo Gallardo recibe a los primeros refuerzos. Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña son las primeras caras nuevas, pero el Millonario aún no se baja del mercado de pases.

Tras los primeros desembolsos, al club de Núñez aún le quedan disponibles más de 12 millones de dólares según el presupuesto asignado para este período de transferencias. Jhohan Romaña es otro de los jugadores cerca de convertirse en refuerzo de River y en las últimas horas apareció un nuevo nombre.

Es que se reflotó la posibilidad de que Maher Carrizo se ponga la camiseta del Millonario en 2026. La joya de Vélez Sarsfield la rompió en el último año en Liniers y generó interés de los gigantes del fútbol argentino, pero también del exterior.

El extremo de 19 años, que tiene una cláusula de rescisión de alrededor de 16 millones de euros, sería una imponente y arriesgada inversión para River. Sin embargo, en Núñez tienen un plan para intentar adquirir sus servicios en este mercado.

Tal como adelantó Pablo Mouche en TyC Sports y pudo confirmar BOLAVIP, River pretende asociarse con Vélez al comprar solo un porcentaje de la ficha del jugador, favoreciendo a ambos equipos en caso de que su pase incremente su valor y sea vendido a futuro.

Con Stefano Di Carlo a la cabeza, la dirigencia de River le consultará a sus pares del club de Liniers por esta posibilidad. De la misma forma, no se descarta que el Millonario pueda asociarse en esta operación con el City Group, que sigue de cerca al jugador.

Publicidad

Publicidad

ver también Exclusivo Bolavip: cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental de River y cuál será su capacidad definitiva

En síntesis