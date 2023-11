El viernes pasado, River Plate sufrió un duro tropiezo como local de Huracán. De esta manera, el conjunto Millonario encontró un punto final en su racha de triunfos consecutivos en el Estadio Monumental ante un contrincante que se encuentra metido de lleno en la lucha por la permanencia en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Como consecuencia de ello, y, si bien sigue liderando la tabla de posiciones de la Zona A del mencionado certamen doméstico, el equipo comandado tácticamente por Martín Demichelis tiene la obligación de recuperarse lo más rápido posible. Y lo cierto es que a los del barrio porteño de Núñez se les avecina una nueva prueba de manera inminente.

El próximo sábado, por la decimotercera y anteúltima fecha de la primera instancia de la Copa de la Liga Profesional, River afrontará una visita de riesgo al Gigante de Arroyito, estadio donde Rosario Central se hace realmente fuerte. Allí deberá encontrarse frente a frente con la escuadra Canalla que es dirigida por Miguel Ángel Russo.

En medio de ese panorama, el cuerpo técnico encabezado por el exdefensor de la Selección Argentina planifica algunas modificaciones. Y la primera de ellas, la cual se presenta como algo realmente concreto, tiene que ver con el retorno de Nicolás De La Cruz. Resta esperar para ver quién le dejará su lugar, aunque todos los cañones apuntan hacia Rodrigo Aliendro.

Por otro lado, los laterales también están en la mira. Santiago Simón y Milton Casco no vienen teniendo buenos rendimientos por los carriles y podrían salir del once titular del Millonario. Si eso sucede, quienes ocuparían sus respectivos lugares contra Rosario Central serían Andrés Herrera y Enzo Díaz, aunque no hay ninguna confirmación al respecto.

Por último, la cuarta duda tiene que ver con el centro del ataque. Durante los últimos tiempos, Demichelis ha optado por rotar entre Salomón Rondón y Miguel Borja. El venezolano viene de estar desde el comienzo contra el Globo pero el colombiano atraviesa un gran momento, con un enorme promedio de gol, por lo que podría volver a estar desde el arranque.

¿Los posibles once de River para visitar a Rosario Central, con las dudas instaladas en torno a la formación? Franco Armani; Andrés Herrera o Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Manuel Lanzini; Miguel Borja o Salomón Rondón.

+ ¿Cuándo juega River?

Por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, River visitará a Rosario Central el sábado 11 de noviembre a las 18:30 horas.

+ River en la Copa de la Liga

Pese a su reciente derrota contra Huracán, River lidera la tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional, un punto por encima de Independiente.