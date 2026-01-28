River quiere seguir rompiendo el mercado: abrió negociaciones para incorporar a Rafael Santos Borré

Más allá de que este martes cerró el mercado de pases en el fútbol argentino, en el cual River logró concretar los fichajes de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, el propio conjunto Millonario no dejó de moverse en la ventana de transferencias. Así fue como este miércoles está ofreciendo grandes novedades por los pasillos del Estadio Monumental.

En primera instancia, River dio el gran golpe sobre la mesa y sacudió el mercado por completo al finiquitar la cesión a préstamo de Kendry Páez, joven volante ofensivo ecuatoriano de solamente 18 años de edad cuya ficha pertenece a un peso pesado del continente europeo como Chelsea. Y, ahora, va por Rafael Santos Borré.

El delantero colombiano de 30 años es un viejo conocido de la casa y dejó una muy buena imagen en el Millonario, donde militó entre 2017 y 2021, sumando títulos realmente importantes como la recordada Copa Libertadores de América de 2018 en la que los dirigidos por Marcelo Gallardo superaron a Boca en el estadio de Real Madrid.

Según pudo saber BOLAVIP, River ya inició gestiones para sumar al jugador de Internacional de Porto Alegre en este mismo mercado de pases. Teniendo en cuenta que el 44 veces internacional con la Selección Colombia tiene contrato vigente con esa escuadra brasileña hasta el año 2028, la operación no luce tan sencilla.

Rafael Santos Borré, delantero colombiano durante su estadía en River. (Foto: Getty)

River ya habló con Borré y su entorno con respecto a un potencial contrato, pero los números puestos sobre la mesa por el Millonario están muy lejos de los que percibe el surgido de las divisiones inferiores de Deportivo Cali en Inter de Porto Alegre. Como consecuencia de ello, a esta hora, el panorama se presenta bastante complejo.

En definitiva, la propuesta salarial de River equivale al 60% del monto que cobra el también ex jugador de Villarreal, Eintracht Frankfurt y Werder Bremen. Por ende, si Stefano Di Carlo y compañía no se estiran un poco más para intentar seducir y convencer a Borré, es prácticamente imposible que la historia pueda tener un final feliz.

Todo indica que River acordó la contratación de Páez este martes, antes del cierre del libro de pases. Por ende, el cupo liberado por la partida del juvenil Lisandru Bajú a Montevideo Wanderers de Uruguay sigue a disposición para que el Millonario pueda cerrar la contratación de otro futbolista sin ningún tipo de barrera.

Los números de Borré en River

Durante su estadía en River entre 2017 y 2021, Rafael Santos Borré logró acumular 55 anotaciones y 22 asistencias al cabo de 149 compromisos de carácter oficial.

