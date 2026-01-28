Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Bombazo: Fabrizio Romano anunció que River cerró la llegada de Kendry Páez desde Chelsea

En su cuenta de X, el periodista anunció la llegada del cuarto refuerzo del Millonario.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Kendry Paez, jugador ecuatoriano.
© GettyKendry Paez, jugador ecuatoriano.

El día siguiente al cierre del mercado de pases en el fútbol argentino, River aprovechó la salida de Lisandro Bajú a préstamo a la liga de Uruguay y se movió para cerrar la llegada de Kendry Páez, el volante ofensivo ecuatoriano que pertenece a Chelsea.

En su cuenta de X, el periodista Fabrizio Romano fue el encargado de revelar la noticia. El mediocampista de 18 años dejará Racing de Estrasburgo, club en el que se encontraba a préstamo, y se sumará al plantel comandado por Marcelo Gallardo.

Para que esto se dé, Chelsea, club dueño de su pase, rompió la cesión a préstamo que tenía el ecuatoriano con Racing de Estrasburgo y ahora lo cederá al Millonario para que sume los minutos que no tuvo en el último semestre en la Ligue 1.

De esta manera, en las próximas horas Páez viajará rumbo a Buenos Aires para realizar los estudios médicos y luego estampar la firma con River. Una vez hecho esto, podrá sumarse a los entrenamientos para hacer su debut en el Torneo Apertura.

Según pudo saber Bolavip, solamente faltan dos puntos por acordarse. El primero de ellos es la duración del contrato, ya que podría ser por 6, 12 o 18 meses, mientras que el segundo es si el Millonario tendrá o no una opción de compra a su favor. Lo más probable es que sea sin opción.

Tweet placeholder
Publicidad

A lo largo de la última temporada, Páez sumó minutos en la gran mayoría de los encuentros que disputó su equipo, aunque muchas veces ingresando como suplente. Es por eso que en su cesión a Núñez buscará recuperar el protagonismo que tuvo en Independiente del Valle.

River acordó con Parma quedarse con un porcentaje de Scarlato, pero se negó a un pedido del club italiano

ver también

River acordó con Parma quedarse con un porcentaje de Scarlato, pero se negó a un pedido del club italiano

Los números de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo

Desde su llegada al elenco francés a mediados del año pasado, el volante de 18 años disputó un total de 21 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 718 minutos en cancha.

En síntesis

  • Kendry Páez llega a River Plate cedido por un año desde el Chelsea.
  • El volante de 18 años disputó 21 partidos y anotó un gol en Francia.
  • El periodista Fabrizio Romano confirmó que Marcelo Gallardo dirigirá al mediocampista ecuatoriano.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Lee también
Cambió la camiseta con Messi, Chelsea lo compró y enfrentará a Boca
Fútbol Sudamericano

Cambió la camiseta con Messi, Chelsea lo compró y enfrentará a Boca

Se define la fase de liga de la Champions League 2025/26: así está la tabla EN VIVO
Champions League

Se define la fase de liga de la Champions League 2025/26: así está la tabla EN VIVO

Tras debutar en el arco de River, Santiago Beltrán recibió respaldo y un consejo desde Europa: “Es alcanzar el cielo”
River Plate

Tras debutar en el arco de River, Santiago Beltrán recibió respaldo y un consejo desde Europa: “Es alcanzar el cielo”

Por qué no juega Pedri hoy en Barcelona vs. Copenhague por la Champions League 2026
Champions League

Por qué no juega Pedri hoy en Barcelona vs. Copenhague por la Champions League 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo