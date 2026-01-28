Bombazo: Fabrizio Romano anunció que River cerró la llegada de Kendry Páez desde Chelsea

El día siguiente al cierre del mercado de pases en el fútbol argentino, River aprovechó la salida de Lisandro Bajú a préstamo a la liga de Uruguay y se movió para cerrar la llegada de Kendry Páez, el volante ofensivo ecuatoriano que pertenece a Chelsea.

En su cuenta de X, el periodista Fabrizio Romano fue el encargado de revelar la noticia. El mediocampista de 18 años dejará Racing de Estrasburgo, club en el que se encontraba a préstamo, y se sumará al plantel comandado por Marcelo Gallardo.

Para que esto se dé, Chelsea, club dueño de su pase, rompió la cesión a préstamo que tenía el ecuatoriano con Racing de Estrasburgo y ahora lo cederá al Millonario para que sume los minutos que no tuvo en el último semestre en la Ligue 1.

De esta manera, en las próximas horas Páez viajará rumbo a Buenos Aires para realizar los estudios médicos y luego estampar la firma con River. Una vez hecho esto, podrá sumarse a los entrenamientos para hacer su debut en el Torneo Apertura.

Según pudo saber Bolavip, solamente faltan dos puntos por acordarse. El primero de ellos es la duración del contrato, ya que podría ser por 6, 12 o 18 meses, mientras que el segundo es si el Millonario tendrá o no una opción de compra a su favor. Lo más probable es que sea sin opción.

A lo largo de la última temporada, Páez sumó minutos en la gran mayoría de los encuentros que disputó su equipo, aunque muchas veces ingresando como suplente. Es por eso que en su cesión a Núñez buscará recuperar el protagonismo que tuvo en Independiente del Valle.

Los números de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo

Desde su llegada al elenco francés a mediados del año pasado, el volante de 18 años disputó un total de 21 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 718 minutos en cancha.

