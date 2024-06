Si bien River ya conocía desde hace un par de semanas del interés de Rayo Vallecano en hacerse de los servicios de Augusto Batalla, quien cedido al Granada viene de sufrir el descenso desde La Liga a Segunda División, el mismo se materializó recientemente en una oferta concreta que ya analizan en las oficinas de Núñez.

Aunque El Millonario busca arquero para competir con Franco Armani, el ex San Lorenzo no es opción y es por eso que intentarán transferirlo. Por esa razón es que la solicitud de préstamo con opción de compra obligatoria a final de temporada que hizo el equipo de Vallecas no termina de seducir.

En River quieren vender al jugador por el monto que habían fijado como opción de compra al Granada: 1.5 millones de euros. Esa cláusula quedó desactivada cuando el equipo del sur español perdió la categoría. Aunque si quisieran comprarlo, tampoco se descarta la posibilidad de que siga allí.

Batalla no logró cumplir el objetivo de salvar del descenso al Granada.

Cabe destacar que el contrato de Augusto Batalla con River finalizará el próximo 31 de diciembre, por lo que este mercado de fichajes representa la última oportunidad del club de obtener dinero por él. Caso contrario, a fin de año se despedirá como futbolista libre.

Los números de Augusto Batalla en Granada

A lo largo de su estadía en el equipo español, el arquero argentino disputó un total de 17 partidos, en los que recibió 28 goles y mantuvo su arco en cero en tres oportunidades en los 1530 minutos que estuvo en cancha.

Nada pudo hacer para salvar al equipo en una catastrófica campaña, en la que tan solo cosechó solo 21 puntos en 38 jornadas, finalizando en la última posición por diferencia de goles y siendo uno de los tres descendidos a Segunda División.