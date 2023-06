Este lunes, por la vigésima fecha del certamen doméstico, River viajó hasta el estadio Florencio Sola donde se encontró frente a frente con el necesitado Banfield de Julio Falcioni. Bajo esa órbita, el Millonario fue extremadamente efectivo y se impuso por 4-1.

Con dos goles de Lucas Beltrán, uno de Pablo Solari y otro de Salomón Rondón, los de Núñez se quedaron con tres puntos muy importantes para sacarle cuatro unidades de distancia a Talleres de Córdoba, el más inmediato perseguidor en la lucha por el título.

Sin embargo, a River todavía le queda un encuentro pendiente. O, mejor dicho, lo que queda de un partido. Es que el compromiso ante Defensa y Justicia en el Estadio Monumental del pasado 3 de julio quedó suspendido por el trágico fallecimiento de un hincha.

En ese contexto, la continuidad de ese cotejo se programó para el próximo sábado 17 de junio, momento en el que el Millonario buscará cosechar otro triunfo que le permita dar un paso muy importante hacia la coronación en la Liga Profesional.

Pero no todo es color de rosa. Por un lado, Martín Demichelis ya sabe que no podrá contar con Robert Rojas, convocado por Paraguay, y con Salomón Rondón, convocado por Venezuela. A su vez, las presencias de Enzo Díaz y Enzo Pérez, lesionados, no están confirmadas.