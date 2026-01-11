Es tendencia:
River Plate

River vs. Millonarios por la Serie Río de la Plata 2026: a qué hora juegan y dónde ver por TV

Los de Marcelo Gallardo se verán las caras contra el conjunto colombiano en Montevideo por el primer amistoso del año.

Por Lautaro Toschi

Maximiliano Salas
© GettyMaximiliano Salas

Este domingo, a partir de las 21 horas, River enfrentará a Millonarios en lo que será su primer amistoso de 2026. Los de Marcelo Gallardo iniciaron la pretemporada en Ezeiza y luego se trasladaron a San Martín de los Andes para realizar la parte más dura desde lo físico.

Dónde ver por TV en vivo el partido entre River y Millonarios

El duelo entre River y Millonarios, correspondiente a la Serie Río de la Plata 2026 se podrá ver exclusivamente a través de Disney+. El horario del inicio del mismo está pautado para las 21 horas y tendrá lugar en el Gran Parque Central, el estadio de Nacional que tiene capacidad para 37 mil espectadores.

La probable formación de River vs. Millonario por la Serie Río de la Plata

El equipo titular de River para enfrentar a Millonarios este domingo sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

¿Dónde se juega el amistoso entre River y Millonarios?

ver también

Mientras River llegó a un acuerdo con Vélez, Maher Carrizo está en el radar de un campeón de Champions League

River y Millonarios se verán las caras en el Gran Parque Central de Montevideo, el estadio de Nacional. La capacidad del mismo es para 37 mil espectadores y se espera una presencia importante de hinchas argentinos, tanto de los que están radicados en la capital del país vecino como así también de algunos que se encuentren veraneando.

Radamel Falcao, ex jugador de River y actual futbolista de Millonarios. (Foto: Getty).

¿Cuándo y contra quién debuta River en el Torneo Apertura?

El Millonario disputará dos partidos amistosos en Uruguay, el primero de ellos ante Millonario este domingo 11 de enero, el siguiente será el sábado 17 y una semana más tarde -el 24 de enero- visitará a Barracas Central desde las 18.30 horas por la primera jornada del Torneo Apertura.

Datos del partido

Horario: 21 horas

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)

TV: Disney+

Lautaro Toschi

