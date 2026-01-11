Es tendencia:
Mientras River llegó a un acuerdo con Vélez, Maher Carrizo está en el radar de un campeón de Champions League

El atacante del Fortín priorizaría continuar su carrera en el fútbol europeo, por lo que su arribo al Millonario quedaría trunco.

Por Lautaro Toschi

Maher Carrizo interesa en un equipo neerlandés
Maher Carrizo interesa en un equipo neerlandés

Marcelo Gallardo está en la búsqueda de un extremo para armar su River versión 2026. Santino Andino fue el primer apuntado, pero ante la insistencia de su representación en dar el salto a Europa, todo se enfrió. Por tal motivo, en Núñez buscaron alternativas y consultaron las condiciones de Maher Carrizo, futbolista de Vélez.

River y Vélez llegaron a un acuerdo por la compra del 50% del pase en unos 7 millones de dólares, quedando como socios ante una futura venta, pero todo indica que el futbolista de 19 priorizaría pasar al fútbol europeo y por eso no hubo avances, aunque el pase no está caído ni mucho menos.

Desde Europa sondearon a Maher

Maher Carrizo es una de las joyas del fútbol argentino y ojeadores de clubes importantes de Europa lo siguen de cerca. En esta oportunidad, según informó Olé, al futbolista de Vélez lo quiere Feyenoord de los Países Bajos y en las próximas horas realizaría una oferta para llevárselo.

Todavía se desconocen los montos de la misma, pero en caso de ser superadora a la de River, en Vélez priorizarán venderlo afuera con la clara intención de no reforzar a un competidor del fútbol local. Ahora bien, si la misma es inferior a la del Millonario, se reflotará la posibilidad de arribar a Núñez en este mercado de pases.

Maher Carrizo. (Foto: Getty)

Maher Carrizo. (Foto: Getty)

El presente de Feyenoord

River denunció ante la FIFA al representante de Lucas Scarlato: los motivos

River denunció ante la FIFA al representante de Lucas Scarlato: los motivos

Los años dorados de Feyenoord fueron entre fines de los 60 y comienzos de los 70, en aquella oportunidad ganó la Champions League -en ese momento Copa de Campeones de Europa- y también la Copa Intercontinental al superar en la final a Estudiantes. En la actualidad, los neerlandeses están segundos en la Eredivise y atraviesan un momento complicado en la Europa League, donde solamente cosecharon tres puntos en seis partidos jugados.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo busca a Maher Carrizo como alternativa tras enfriarse el pase de Santino Andino.
  • River acordó con Vélez comprar el 50% del pase de Carrizo por 7 millones de dólares.
  • El club Feyenoord de los Países Bajos planea realizar una oferta por el futbolista de 19 años.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

ggrova
german garcía grova

Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

