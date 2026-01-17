River enfrentará a Peñarol, este sábado desde las 22.15, en el Campus de Maldonado, de Uruguay, por la Serie Río de la Plata. Se trata del segundo y último amistoso de pretemporada que tendrá el conjunto de Marcelo Gallardo, quien busca mantenerse por la senda del triunfo tras comenzar el año venciendo a Millonarios de Colombia. La televisación del encuentro está a cargo de Disney+ Premium.
River Plate
River vs. Peñarol EN VIVO y ONLINE vía Disney+ por la Serie Río de la Plata: Horario y posibles formaciones
El equipo de Gallardo viene de vencer a Millonarios y buscará cerrar la pretemporada de la mejor forma posible ante el Manya.
La probable formación de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
Publicidad
Palabra autorizada
Lee también
River Plate
En Brasil vinculan al Tucu Correa con River
Fútbol Sudamericano
San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¡Minuto a minuto!
Fútbol Argentino
Independiente Rivadavia encontró al reemplazante de Sebastián Villa en un argentino del Brasileirao
Fútbol Internacional