Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River vs. Peñarol EN VIVO y ONLINE vía Disney+ por la Serie Río de la Plata: Horario y posibles formaciones

El equipo de Gallardo viene de vencer a Millonarios y buscará cerrar la pretemporada de la mejor forma posible ante el Manya.

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Publicidad

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
River y Peñarol se enfrentan por la Serie Río de la Plata.
© Prensa River/@uylaovejaRiver y Peñarol se enfrentan por la Serie Río de la Plata.

River enfrentará a Peñarol, este sábado desde las 22.15, en el Campus de Maldonado, de Uruguay, por la Serie Río de la Plata. Se trata del segundo y último amistoso de pretemporada que tendrá el conjunto de Marcelo Gallardo, quien busca mantenerse por la senda del triunfo tras comenzar el año venciendo a Millonarios de Colombia. La televisación del encuentro está a cargo de Disney+ Premium.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
En Brasil vinculan al Tucu Correa con River
River Plate

En Brasil vinculan al Tucu Correa con River

San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¡Minuto a minuto!
Fútbol Sudamericano

San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¡Minuto a minuto!

Independiente Rivadavia encontró al reemplazante de Sebastián Villa en un argentino del Brasileirao
Fútbol Argentino

Independiente Rivadavia encontró al reemplazante de Sebastián Villa en un argentino del Brasileirao

Senegal denunció a Marruecos a horas de la final de la Copa Africana: “En peligro”
Fútbol Internacional

Senegal denunció a Marruecos a horas de la final de la Copa Africana: “En peligro”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo