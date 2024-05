River vs. Tigre en Ezeiza: el Millonario se quedó con el primer amistoso

River y Tigre no quieren perder ritmo de cara a lo que viene. El Millonario viene de jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga y su partido por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El Matador, por su parte, no tiene acción desde el encuentro ante Chacarita por la Copa Argentina y eso fue hace más de dos semanas. Por tal motivo, los de Demichelis y Domínguez se enfrentaron en el River Camp en una serie de amistosos.

El primero fue para River

La intención de los entrenadores fue hacer tres partidos de 45 minutos con el objetivo de darles minutos a todos sus jugadores. River se impuso en el primero de los encuentros por 2 a 0 con tantos de Miguel Ángel Borja, de penal, y Pablo César Solari. Cabe destacar que estos amistosos son a puertas cerradas y sin presencia de prensa, por lo que no hay imágenes registradas de los tantos.

Para el primero de los amistosos, Demichelos optó por poner a la mayoría de los titulares que tiene a disposición: Franco Armani; Agustín Sant´Anna, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Trindade; Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco; Miguel Ángel Borja y Pablo César Solari.

Una baja por lesión

Martín Demichelis no pudo contar con uno de los habituales titulares para la serie de amistosos. Andrés Herrera presentó una fatiga muscular en su cuádriceps derecho y fue dado de baja. Claramente no lo iban a arriesgar en un partido amistoso. Cabe destacar que Demichelis lo tiene alto en su consideración y que suele ser titular, pese a no encontrar regularidad en su juego. Sant´Anna tendrá la oportunidad de demostrar que está para pelear por un puesto.

Andrés Herrera. (Foto: Getty).

¿Qué se le viene a River?

River visitará a Nacional de Montevideo el próximo martes 7 de mayo desde las 21 horas por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Los de Demichelis van por su cuarto triunfo en el certamen más importante del continente, de obtenerla se meterán en los octavos de final y quedarán más cerca de la clasificación al Mundial de Clubes 2025. Serán unos 4 mil los hinchas del Millonario que dirán presente en el Gran Parque Central para alentar al club de Núñez.