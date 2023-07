Hace muchísimo tiempo que se viene hablando de la continuidad de Enzo Pérez, quien tiene contrato con River hasta fin de año y ya tomó la decisión de no renovarlo. A raíz de ello, se lo vinculó con Deportivo Maipú, equipo del que surgió en su Mendoza natal, y hubo diferentes guiños.

Después de lo que fue el triunfo del Millonario sobre Boca, por el gol de Miguel Borja, el mediocampista mundialista en 2014 y 2018 fue clarito: “Puede ser que haya sido mi último Superclásico”. Y allí empezó a despedirse. Pero no quedó ahí: “Ya no me quedan más sueños con River“, confesó tras la obtención del título frente a Estudiantes de La Plata.

En el Cruzado, lógicamente, están ilusionados. Y en las últimas horas, se conoció cuál es la postura que tiene el ex Valencia CF respecto a una posible salida del equipo que dirige Martín Demichelis. En lo que fue el encuentro entre Deportivo Maipú y Atlanta, disputado en Villa Crespo, TyC Sports pudo entrevistar a los amigos de Pérez, con quienes siempre acude a los estadios de Buenos Aires que a los mendocinos les toca visitar.

“¿Cuántas veces por semana le decís ‘dale, ya está. Vení a Maipú’?”, preguntó el cronista Ariel Schvartzbard. Y uno de los amigos de Enzo Pérez fue clarito: “Todas las veces que hablamos en el grupo le tiramos algo de Maipú. Siempre”, indicó. Y confesó la respuesta del futbolista de 37 años.