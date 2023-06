Se supo: la RAZÓN por la que Borja no fue convocado a Colombia

Mientras en el mundo River tienen la cabeza puesta en lo que será el compromiso frente a Fluminense por la CONMEBOL Libertadores, donde los dirigidos por Martín Demichelis están obligados a conseguir los tres puntos para seguir con vida en el certamen internacional, están pendientes a la actualidad de Miguel Borja.

El delantero colombiano tiene chances de jugar desde el inicio ante Fluminense, aunque pelea por un lugar con Agustín Palavecino y Pablo Solari. Pero más allá de lo que ocurra con el encuentro de este miércoles, recibió la mala noticia de que no fue convocado a la Selección de Colombia para la doble fecha FIFA, donde los comandados por Irak y Alemania.

Borja hace más de un año que no integra una convocatoria al seleccionado de su nación, ya que la última vez que lo hizo fue de cara a las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y además de su rendimiento con la camiseta del Millonario, que no viene siendo el mejor, hay otro detalle que lo llevó a quedar relegado.

Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que dirige al combinado cafetero desde julio del 2022, no considera al ex atacante de Palmeiras como una de sus prioridades, ya que no entra en su línea futbolística y prefiere delanteros con las cualidades de Rafael Santos Borré y Mateo Cassierra.

A raíz de esta situación, y a menos que el nivel de Borja no levante, no volverá a tener una citación a la Selección de Colombia. De todas maneras, es una medida que beneficia a River, quien podrá tenerlo en los próximos partidos que deberá afrontar, como por ejemplo la reanudación ante Defensa y Justicia.