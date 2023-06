Tal y como se lo había propuesto en la previa de las últimas dos jornadas de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando se encontraba en la última posición del Grupo D, River consiguió dos victorias consecutivas en el Monumental y selló su clasificación a octavos de final con los mismos puntos que Fluminense, que terminó siendo líder solo por diferencia de goles.

Esa clasificación invita también a pensar de manera diferente el mercado de fichajes, haciendo un profundo análisis de lo que se necesita para estar en condiciones de pelear por el título. Y en ese sentido, la directiva podría retomar las gestiones por un refuerzo que parecía estar descartado.

Según se avanzó en TN Deportivo, el apuntado no es otro que Manuel Lanzini, futbolista del West Ham que en los últimos días parecía estar más cerca de disputar Copa Libertadores con el Flamengo de Brasil que con el equipo Millonario.

Lanzini se encuentra de vacaciones y no ha tomado ninguna decisión respecto a su futuro, que no será en el equipo inglés. Siempre que se lo consultó, fue muy cuidadoso a la hora de hablar de River, reconociendo el cariño y el deseo de regresar algún día, pero aclarando que tal vez ese momento no haya llegado todavía.

La directiva del Millonario estaba esperando que se consumara la clasificación a octavos de final para jugarse algunas fichas en el mercado y estarían decididos a ir a fondo con Lanzini, con una oferta formal para saber si quiere o no volver a cruzarse la banda.