Marcos Acuña recibió su primera gran ovación en el Estadio Monumental, a su regreso de disputar con la Selección Argentina la doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL y destacándose como una de las grandes figuras de la victoria 4-1 sobre Atlético Tucumán, primera de River en Liga Profesional desde que inició el segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador.

El futbolista que muy probablemente repetirá titularidad el próximo martes, en la visita a Colo Colo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, no le quitó méritos al DT por la mejoría que mostró el equipo en la reanudación de la competencia doméstica. “Te exige demasiado, desde el primer día. La verdad que es un gran técnico, que trata de hacer lo mejor para el equipo y para el club”, señaló en diálogo con TNT Sports.

Por otro lado, Acuña dijo no creer que Marcelo Gallardo lo haya reemplazado con el partido ya definido en favor de River para que recibiera su primera ovación de los hinchas. “No creo que me haya sacado para eso, sino que me vio que estaba medio cansado. También yo preferí descansar y que entre otro compañero más fresco para ayudar a los de atrás”, dijo.

El Huevo dijo haber hablado mucho con sus compañeros de la mini pretemporada que decidió llevar adelante el entrenador mientras de desarrolló la Fecha FIFA de selecciones, que no tardó en dar frutos dentro del terreno de juego. “Me salvé por estar en la Selección“, bromeó. Y agregó: “Creo que sirve para todos y para seguir por este camino”.

Acuña fue todoterreno en el Monumental.

Acuña lideró todas las planillas

En el que fue su tercer partido con la camiseta de River, Marcos Acuña hizo los méritos suficientes desde la estadística como para no dejar dudas sobre su elección como el mejor jugador en el triunfo 4-1 sobre Atlético de Tucumán en el Estadio Monumental.

Lideró la planilla de pases a destino, con 81; de recuperaciones, con un total de 10; de ocasiones generadas, con 5; de duelos ganados, con un total de 9 sobre 10; de pases completados en campo rival, con 23; y de entradas completadas, con un total de 3.

Dos grandes desafíos en el horizonte

Marcos Acuña tendrá oportunidad de disputar con la camiseta de River dos partidos inmediatos de gran valoración para el plantel, los hinchas y el club en general. El primero de ellos será el próximo martes en Santiago de Chile, visitando a Colo Colo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El siguiente, nada menos que el Superclásico ante Boca en La Bombonera, que podría ser el primero para él si el DT decide darle también participación.