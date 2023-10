Siendo uno de los jugadores más desequilibrantes de la segunda etapa de Ruben Darío Insua al mando del ciclon, era cuestión de tiempo para que Malcom Braida despierte interés de diversos equipos del continente que buscan adquirir sus servicios siendo su polifuncionalidad una de las características mas destacables.

Si bien el mercado está cerrado y las ligas de América están entrando en etapa de definición, el grupo Orlegui que administra el Club Santos Laguna de México, mostró interés en Malcom, quien tiene contrato en Boedo hasta diciembre de 2024 y está en plena negociación para extenderlo hasta 2025.

Según pudo conocer Mundo Azulgrana, el volante ya habría recibido un sondeo económico por parte de la laguna aunque hasta no acordar entre el club y el jugador, Santos no se pondría en contacto con San Lorenzo, quien hasta el momento admite no tener certezas de la operación.

De tal manera, no se descarta que el equipo comandado por el uruguayo Pablo Repetto, quien no atraviesa un gran presente en la Liga MX ya que se ubica decimocuarta posicion con once unidades y permanece fuera de la zona de Playoffs, comience a mover el mercado rápidamente, una vez que finalice la fase regular del campeonato y sea Braida uno de los primeros en comenzar a negociar.

Imágenes proporcionadas por MUNDO AZULGRANA