Se vivió un día intenso en la Selección Argentina en medio oriente. Con las pruebas y lesiones de González y de Correa, Lionel Scaloni tuvo que meter rápido la mano en la lista de reservas para reemplazarlos y que a partir del sábado Ángel Correa y Thiago Almada puedan entrenar con el plantel. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

El parte médico de los lesionados

No quedan dudas que en la Selección Argentina ha sido un día convulsionado. Es que en la primera práctica del conjunto de Lionel Scaloni en Doha tras la goleada en Abu Dhabi ante Emiratos Árabes, la Albiceleste tuvo novedades contundentes que obligó a hacer cambios en la lista mundialista incluso estando ya en tierras qataríes con todo el plantel.

En concreto, Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados de la Selección y por ende del Mundial por arrastrar molestias físicas desde hace tiempo y no llegar al 100% a la convocatoria. Scaloni había sentenciado que no llevaría a la Copa del Mundo jugadores que no estén plenos físicamente y tras verlos en la práctica a un nivel de exigencia superior al habitual, finalmente se confirmaron sus salidas de la Albiceleste.

La convocatoria de Almada y Correa

El reemplazante, es uno de los 4 jugadores que reservó el entrenador de la Selección: Thiago Almada, el volante de 21 años que juega en el Atlanta United de la liga estadounidense, en donde fue elegido como el mejor refuerzo del año, en el campeonato que su equipo finalizó en el puesto 11 de la Conferencia Este, por lo que no logró clasificar a play off.

Tras haber quedado fuera de la lista de 26 futbolistas para representar a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Ángel Correa fue citado de última hora a la Copa del Mundo para integrar la convocatoria del conjunto de Lionel Scaloni.

El pronóstico de Haaland en el Mundial

A tan solo 5 días de debut de la Selección Argentina, Lionel Scaloni tiene en mente gran parte del equipo titular que saltará el martes desde las 7 de la mañana ante Arabia Saudita. Si bien hay algunas dudas sobre el estado físico de algunos jugadores como Nicolás González o Joaquín Correa, el entrenador tiene casi todo el equipo definido.

Erling Haaland, quien no estará en la Copa del Mundo, comentó que selecciones son sus candidatas para quedarse con el trofeo más deseado, en una entrevista con la BBC: “Yo creo que los favoritos podrían ser Brasil, Argentina, Francia y probablemente Inglaterra. No podría decir uno solo porque habrá muy buenos equipos, pero puedo decir que esos cuatro para mí son los favoritos”.