Luego del triunfo ante México, la Selección Argentina retomó rápidamente los entrenamientos pensando en el trascendental partido ante Polonia el próximo miércoles. Además, hoy los jugadores recibieron la visita de sus familiares en el bunker. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Los cambios que tiene en mente Scaloni para el partido ante Polonia

Argentina se juega la clasificación a octavos de final el próximo miércoles desde las 16:00 ante Polonia en el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo C del Mundial de Qatar, en una definición que será apasionante, ya que las 4 selecciones llegan con posibilidades de clasificar.

Pensando en este partido, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico tienen en mente algunas variantes, debido a que no gustó el desempeño del equipo durante la primera mitad del choque frente a México. Si bien hoy no hubo entrenamiento táctico, uno de los jugadores que tiene todas las fichas para ingresar al once titular es Enzo Fernández, que podría reemplazar a Guido Rodriguez.

Thiago Almada podría ser desafectado del Mundial

En medio de la algarabía por el gran triunfo de la Selección Argentina ante México por 2 a 0 en Lusail, una noticia que fue tomando fuerza sorprendió a propios y extraños. Es que desde Argentina intentarán pedir que uno de los jugadores del plantel quede desafectado de Qatar 2022 por una denuncia de abuso sexual.

El jugador en cuestión es Thiago Almada, quien tiene esta causa abierta desde el 4 diciembre de 2020 tras un episodio ocurrido en una fiesta clandestina que protagonizaron algunos ex jugadores de Vélez, en medio de la pandemia de coronavirus, por la cual en febrero de 2021, el Fortín lo separó temporalmente del plantel profesional.

La carta viral de Enzo Fernández a Messi

La victoria de la Selección Argentina sobre México tuvo como máximas figuras a Lionel Messi y Enzo Fernández, los dos autores de los tantos que le dieron vida a la Albiceleste en Qatar 2022 y le permiten seguir soñando con ganar la tan ansiada y esperada Copa del Mundo. Es que pese a que el cimbronazo inaugural frente a Arabia pegó fuerte, rápidamente la Scaloneta volvió a sacar chapa de candidato tras vencer al Tri en Lusail por 2 a 0.

Claro, con la Copa América y la Finalissima en el bolso, es lógico que se siga considerando a Argentina como contendiente al título del mundo. Y si bien el contexto de la Selección en la actualidad y hace tiempo es de parabienes, hasta hace escasos años no era así, ya que sin ir más lejos, de 2014 a 2016 hubo que lamentar perder tres finales al hilo: una del Mundial ante Alemania y dos Copas América consecutivas contra Chile.