Enzo Fernández pasó por el quirófano para operarse de una hernia inguinal que lo tenía a maltraer hace varios meses. El jugador de Chelsea no soportaba más el dolor y decidió ser intervenido ahora, corriendo el riesgo de no llegar a la Copa América. Por la mañana del viernes, el volante de la Selección Argentina dejó un mensaje en sus redes.

“Quería comunicarles que mi operación se realizó con éxito, salió todo bien, gracias a Dios. Necesitaba hacerme esta cirugía, ya que venía arrastrando el dolor por aproximadamente 6 meses. Era algo que podía evitar mientras me trataba constantemente con inyecciones y medicamentos”, comenzó explicando Enzo.

Y continuó: “Hace unas cuantas semanas el dolor empezó a ser cada vez más intenso, sin que nada de esto haga efecto, y fue peor ya que entrenaba y jugaba con molestia, pero no quería dejar de estar en los partidos que tenía. Cada vez que me tocó jugar con la camiseta de Chelsea, como la de la Selección, intente dar lo mejor de mí siempre pese a todo esto pero no lo soporte más”.

Tras agradecer los mensajes y el apoyo recibido, el jugador dejó algo en claro: “Les prometo que voy a volver más fuerte que nunca. Cuídense mucho“. Ahora resta esperar cómo evoluciona el futbolista surgido en River, que apunta a llegar a la Copa América, aunque sabe que está a contrarreloj.

¿Cuándo presenta la Selección Argentina las listas para la Copa América?

Lionel Scaloni tiene que presentar el 5 de mayo la prelista de convocados para la Copa América que se disputará en Estados Unidos. Luego, la segunda lista, que es la importante y será la que defina los 23 nombres que defenderán la camiseta albiceleste, tiene que ser presentada oficialmente el 12 de junio, pero lo más probable es que la Selección Argentina la presente con antelación, debido a sus compromisos particulares.

Lo más probable es que Enzo esté en la prelista, pero será el DT quien terminará de decidir si pasa o no el corte final.

Los plazos de la recuperación de Enzo Fernández

Se recomienda un reposo de 3 a 6 semanas antes de reincorporarse a trabajos que precisen esfuerzos, además de que recién podrá caminar distancias no muy largas, aumentando progresivamente a partir del tercer o cuarto día post operación.

Fernández está dispuesto a realizar triple turno de sesiones de recuperación. A poco menos de dos meses del comienzo de la Copa América 2024, en la Selección Argentina confían en que va a llegar en condiciones físicas y con rodaje para el estreno.