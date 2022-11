A la espera de novedades sobre la salud de Giovani Lo Celso, Lionel Scaloni llegó a Argentina para trabajar en el predio de Ezeiza y ultimar detalles antes de viajar a Qatar. El entrenador de la Selección aterrizó y habló del tenso contexto que se vive en esta previa, marcado por los inconvenientes físicos de algunos futbolistas

"Tranquilo, por ahora", soltó con una sonrisa el entrenador en diálogo con Federico Bueno. Cuando le tocó hablar del volante del Villarreal fue sincero: "Son cosas que podían suceder y estamos valorando cómo está la situación tanto de él como de otros jugadores. Lamentablemente podía pasar, son muchos partidos. El mes de octubre fue bastante cargado. Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos".

"Hemos estado en esta situación como jugadores, en el anterior Mundial (era del cuerpo técnico de Sampaoli) también tuvimos una situación parecida. Son momentos donde hay que estar tranquilos. Las cosas que pase tenemos que afrontarlas y tomar decisiones en el momento que sea oportuno. Todavía estamos a tiempo de dar la lista", expresó el DT y agregó: "No deja de ser una situación complicada".

Además, contó lo que habló con Gio: "Le dije que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo innecesario, de mi parte, no lo voy a hacer. Primero está el equipo, no tengo ninguna duda. Lógicamente pensamos en lo individual, son chicos que han estado desde el primer día con nosotros y eso pesa, lo sentimos. Pero al momento de tomar la decisión lo haremos pensando en el bien del equipo".