Al ya mencionado conflicto legal que atraviesan Rodrigo De Paul y Camila Homs, se le sumó en las últimas horas el rumor de que la demanda podría dejar al volante sin Mundial. Si bien Chiqui Tapia desestimó esa posibilidad en el contexto actual, hay mucha incertidumbre por cómo se puede resolver la situación.

"Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar", explicó el presidente de la AFA (lo de De Paul tiene que ver con cuota alimentaria y el regimen de visita de los hijos). Sin embargo, Eduardo Trimarco, representante legal de la mujer, fue contundente: "Si mañana empieza el Mundial, De Paul no juega”.

Mientras tanto, el futbolista está en España en plena pretemporada con el Atlético Madrid y hace unas horas subió una historia a su cuenta de Instagram. "Cumple sus sueños quien resiste", escribió el futbolista palpitando el inicio de la competencia, dejando en claro que está enfocado en su trabajo.

+ Qué dijo el abogado de Homs sobre De Paul y el Mundial

“Al presentar nosotros la demanda el conflicto se hace real y, por ende, hasta que la otra parte arregle o se espere que un Juez dictamine, el mismo se mantiene vigente”, explicó Trimarco en TN y agregó: “Nosotros hicimos todo lo posible en las dos medicaciones para llegar a un acuerdo y que esto no pase”. Además, remarcó: “Nosotros no estamos presionando. Nos dijeron que no a nuestros tres puntos pedidos y listo, se hizo la demanda".