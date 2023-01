Durante la gran final que jugaron la Selección Argentina y Francia ya hace casi un mes, además de la gran cantidad de goles que se convirtieron, una de las imágenes que más quedaron marcadas en la historia fue el grito de Cristian Romero a Kylian Mbappé en el tercer gol de la albiceleste.

Un gesto muy efusivo del jugador argentino que, si bien todos pensaban que venía a raíz de las declaraciones de la Tortuga sobre el fútbol sudamericano, tuvieron lugar por un hecho que se dio dentro del mismo juego disputado en el Estadio Lusail y que vio la luz tras la confesión del defensor.

En una charla con el programa radial ¿Como te va?, Cuti Romero recordó el momento del tercer tanto que marcó Lionel Messi y explicó el motivo de su reacción: "Le grité el gol en la cara a Mbappé, porque Enzo (Fernández) había hablado con él y lo trató muy mal", confesó el defensor del Tottenham.

A raíz de esta discusión que habría tenido Fernández con el goleador francés, Cuti confesó que le "salió festejarle el gol en la cara" por la intensidad y los nervios del momento. Vale destacar que, pese a este gesto del argentino, Mbappé no reaccionó si no que fue a buscar la pelota pensando que la misma no había ingresado al arco.

A su vez, también sobre el partido con los franceses, Romero que esperaba con ansias esta final: "Quería enfrentarme a Francia desde el primer momento". Una confianza que igualmente no le impidió estar nervioso y no ver "ninguno de los penales" salvo el de Lionel Messi al comienzo de la tanda.

Una definición para el infarto que paralizó no solo a un país sino también a todo el plantel argentino que esperaba en Gonzalo Montiel una resolución para la historia: "Tiene una tranquilidad increíble", comentó sobre el lateral que selló la Copa del Mundo.