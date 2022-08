Hace tiempo que Rodrigo De Paul acapara la tapa de los diarios, revistas y la portada de los principales sitios webs no por lo que haga dentro de la cancha, sino fuera de ella. El mediocampista de la Selección Argentina está envuelto en una disputa familiar con su ex pareja, Camila Homs, tras la separación.

Fueron muchísimos los rumores que circularon en torno a lo que fue la relación amorosa, donde ahora el futbolista del Atlético de Madrid se encuentra noviando con la cantante Tini Stoessel, pero todos los fanáticos de la Selección Argentina le piden, al igual que lo hicieron Lionel Messi y Lionel Scaloni, que deje de aparecer en programas mediáticos y no se exponga a la farándula.

Después de que el propio De Paul brindara una entrevista en América TV y explicara en qué términos se separaron con Homs, una vez más, apareció su ex suegro. Horacio Homs, ya había disparado con munición pesada para el ex Racing: "No es mal chico, sí es un pelotudo, pero no mal chico. Esa es la realidad. Hay cosas internas de familia", afirmó en Gente Radiovisión FM 107.5, pero ahora fue mucho más allá.

Nuevamente, el empresario desmintió al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, tras los dichos respecto a la posibilidad de que el futbolista nacido en Sarandí podría perderse el Mundial de Qatar. Pero al instante, le hizo un gran pedido a su ex yerno: “Tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial. Tiene que bajar su exposición”. A lo que, en diálogo con Intrusos, añadió: “Ni a mí ni a Camila se nos pasaría por la cabeza hacer una demanda o una denuncia penal para dejarlo afuera de ese certamen que es tan importante para él. Va a jugar el Mundial y la va a romper, como lo viene haciendo hasta ahora”, indicó Homs.

Además, el ex suegro del mediocampista argentino explicó “tampoco se merecía tantas críticas, porque se dijeron muchas cosas que no eran reales, como que no le pasaba dinero a Camila”, y completó: “Rodrigo no es un ogro, se hace cargo de todos los gastos. Él está presente y es un excelente padre. Lo único que está haciendo Camila es asegurarse el futuro de sus hijos”.