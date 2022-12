Está claro que los que definen todo en la cancha son los jugadores, pero cada uno hace lo que cree necesario para aportarle su granito de arena a la Selección Argentina. Hay distintas funciones: desde los que alientan en el estadio hasta los que recurren a alguna cábala. Este año en particular, las brujas están teniendo un rol muy protagónico.

Desde aquella derrota con Arabia Saudita, donde se habló de que Lionel Messi tenía "mal de ojo", que las "brujas de Argentina" están haciendo su parte. En la previa de la semifinal ante Croacia, la Asociación de Brujas Argentinas hizo una fuerte denuncia a través de Twitter. Se hizo viral.

"¡Llamado urgente a la comunidad de brujas argentinas!", alarmaron en el arranque del hilo y siguió: "Las compañeras empezaron a trabajar a los jugadores y nos llegaron reportes de que el Dibu Martínez y Scaloni están siento trabajados. Necesitamos máxima difusión para que activen limpiezas".

Luego, entró en detalle: "Nos llegaron reportes de compañeras donde la miel de Scaloni y del Dibu se puso negra, a otras se les rompieron los platos y así". Además agregó que "llegó reporte de que al Cuti (Romero) le ligaron las piernas y Lisandro Martínez está con aparentes dolencias que no comunica al plantel". ¡Ojo!

"Por favor, es de suma importancia que quienes sean principiantes o no sepan manipular energías o de plano no sepan nada no interfieran", explicaron desde @LaBrujinetaOk. Para cerrar, calmaron las aguas: "Porfa, no se alteren con esta info, lo podemos manejar. ¡Quédense tranquilos y con buena vibra!".