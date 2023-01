Di María reveló el diálogo que tuvo con Scaloni en plena final ante Francia: "Le pedí que me deje y me sacó"

A medida que pasan las semanas y la final va quedando en un hermoso recuerdo, la locura por ganar el Mundial comienza a disiparse y eso da lugar a un análisis mucho mayor sobre lo sucedido a lo largo de los 120 minutos. Uno en donde se comienza a pensar si la salida de Ángel Di María fue un acierto o no de Scaloni.

Sobre este tema, relajado y recordando lo sucedido, Ángel Di María dio su versión sobre lo sucedido y confesó la charla que tuvo con el DT de la Selección Argentina intentando seguir en el campo: "La decisión del cambio la tomó Scaloni. Ellos iban a poner a Coman, que es rápido, y me dijo que iba a poner al Huevo para que con Taglia pudieran defender mejor", recordó el 11.

Un cambio defensivo que no convencía del todo a Di María y que, por eso, "Le pedí que me deje un poco más". Sin embargo, convencido de lo que tenía que hacer, Scaloni "me sacó" del partido pese a que el hombre de la Juventus aseguró que "puedo seguir al jugador" para la marca.

Igualmente y aunque creía que podía hacer una buena tarea, durante su charla con TyC Sports, Ángel Di María afirmó entender el porqué Scaloni hizo lo que hizo: "Son decisiones difíciles porque ellos terminaron con seis delanteros, se jugaron a todo o nada. Nos pasó también con Países Bajos".

Sumado que el retroceso se le haría "más difícil", la salida de Di María del cambio buscó controlar a las embestidas de Francia. Una modificación que funcionó en gran medida y que se rompió a dos minutos del final cuando Tagliafico dejó el campo para darle lugar a Dybala.