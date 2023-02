Dibu Martínez llegó a París para la gala de The Best y tuvo un emotivo gesto

A lo largo de su exitoso paso por la Selección Argentina, Emiliano Martínez siempre afrontó cada convocatoria con un solo objetivo: quedar grabado en la mente de todos los hinchas. Un sueño que siempre destacó en sus declaraciones y que, tras lograrlo, sostiene en base a sus actos.

Ya sea en un evento preparado para homenajearlo en Mar Del Plata o en la puerta de un hotel, Dibu Martínez siempre recibe el cariño de los hinchas argentinos que no paran de agradecerle por la Copa América y el Mundial de Qatar. Una situación que volvió a ocurrir este lunes en la gala de los premios The Best.

Recién llegado al Palais Pleyel, en donde se realizará la entrega de los premios The Best de FIFA, Dibu Martínez se encontró con una familia de argentinos y tuvo un gesto tan noble que uno de los integrantes de la misma, el nene más chico, no aguantó las lágrimas por la emoción del momento.

Mientras le agradecían por la copa del mundo y le repetían una y otra vez que lo amaban, el chico argentino se quebró por la emoción mientras el arquero del Aston Villa les firmaba una camiseta de la Selección. Después de esto, se sacaron una foto y el chico recibió un merecido abrazo de su ídolo.

La terna que tendrá Dibu Martínez en los The Best

Vale destacar que, ternado por primera vez en su carrera a este premio, Emiliano Martínez compite mano a mano con Thibaut Courtois y Yassine Bounou por el premio al mejor arquero del mundo. Mientras el uno del Real Madrid fue nominado por su nivel en la Champions League y en La Liga, el marroquí llegó gracias al Mundial perfecto que hizo.