En la previa del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina tiene una preocupación: todavía no tuvo roce contra selecciones europeas para tener otra percepción de cómo está el equipo. "Sin dudas, la mayor preocupación que tenemos es que necesitaríamos tener la posibilidad de jugar con selecciones europeas", reconoció Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, hace algunas semanas.

A la espera del duelo frente a Italia por la Finalissima 2022, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sabe que ese partido será prácticamente una excepción. "Por ahora no hay posibilidad. Desde que crearon la Liga de las Naciones, nos obligaron a jugar con equipos de nuestro continente o no europeos. Sería interesante poder jugar contra ellos, pero tampoco es importantísimo. La mayoría de nuestros jugadores compite contra ellos domingo a domingo", reconoció el DT en noviembre.

Y ahora Luis Enrique, entrenador de la selección de España, dio una declaración que remarca esta preocupación argentina. Consultado por la posibilidad de jugar contra sudamericanos, el DT fue claro: "No lo creo, la verdad es que no. No creo que nos haga falta jugar contra selecciones de otro continente. Las de Europa, por suerte, son selecciones de altísimo nivel, de hecho creo recordar que en el último Mundial las cuatro semifinalistas fueron europeas".

"Es evidente que hay selecciones de nivel como Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay... Selecciones que pueden estar y que están al máximo nivel, pero no creo que eso sea un problema para nosotros", sostuvo Luis Enrique. Y sentenció: "El día que tengamos que competir contra ellas lo intentaremos hacer de la mejor manera. Será muy difícil, seguro, pero no creo que sea un problema". ¿Qué hará la AFA?