Sabido es que, cada vez que Lionel Messi comparte una foto en Instagram, la repercusión es inmediata. Y este lunes no fue la excepción.

El capitán de la Selección Argentina subió una foto suya en pleno entrenamiento con la ropa de la Albiceleste en la que aparece completamente quieto y mirando hacia arriba, como tomando sol.

Inmediatamente la publicación se llenó de comentarios y acumuló millones de "me gusta" en la red social. Y entre los miles de usuarios que se tomaron su tiempo para comentar la foto del jugador del Paris Saint Germain hubo varios conocidos.

Por ejemplo, uno que no podía faltar era Nicolás Otamendi, su compañero en el plantel de Lionel Scaloni, quien fiel a su divertido estilo se burló de la postura del capitán en la imagen y escribió: "Un poquito de vitamina D no ? Me encantaaaa ��".

Lo cierto es que, entre otros, sobresalió también un comentario de Marcos Rojo, actual defensor de Boca y ex compañero de Messi en la Selección, con quien parece haber forjado una muy buena relación.

"Toma sol donde quieras ��", escribió el defensor, quien compartió plantel con Messi durante varios años en los que disputaron, entre otros tantos torneos, los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

La nueva publicación de Messi se dio en vísperas del viaje de la Selección a San Juan, donde este martes desde las 20.30 enfrentará a Brasil por las Eliminatorias buscando un triunfo que le asegure el pasaje al Mundial de Qatar 2022.