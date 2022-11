Finalmente Lionel Scaloni dio la lista de 26 jugadores de cara al Mundial de Qatar. Uno de los que estuvo en duda hasta el último momento fue Ángel Correa, el delantero del Atlético de Madrid, quien perdió la pulseada con Joaquín Correa, delantero del Inter.

Horas después del comunicado oficial de Scaloni, fue la mujer del delantero surgido en las inferiores de San Lorenzo quien salió a apoyarlo en redes sociales.

"Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz , y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo. Vivo con vos y veo el trabajo diario qué haces y siéndote sincera no creo que nadie lo haga. Esa constancia para entrenar , para hacer fisio de 7 días 5. Para alimentarte como debes, para no salir a restaurantes y comer en casa. Sos una persona súper responsable , razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos , en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. ❤️. Para nosotras sos imprescindible", dice el posteo acompañado de una foto de la familia Correa.

Ángel Correa, si había sido parte de la convocatoria y del plantel campeón de la Copa América 2021, en la que jugó dos partidos. Además, estuvo también en la Finalissima ante Italia, aunque no ingresó. Si bien no está en la lista final, es uno de los jugadores reservados junto a Juan Musso, Facundo Medina y Thiago Almada en caso de lesiones.

Si bien hizo lo posible para estar, llegando al punto de estar en el partido ante Italia a pesar de tener un problema con el alambre que tiene por la operacíón en el corazon, tal como le contó a TyC Sports: "Ya llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima con el grupo”, no le alcanzó y alentará al grupo desde afuera.