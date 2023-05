El guiño de Garnacho a la Selección Argentina mientras se define su presencia en el Mundial Sub 20

Con solo 18 años, Alejandro Garnacho es de los futbolistas más prometedores no solo para Argentina, sino que en el fútbol mundial en sí. No por nada el Manchester United lo considera un pilar para su futuro y decidió blindarlo recientemente con un nuevo contrato que lo diga con el club inglés hasta 2028.

Además, al estar en la última etapa de recuperación de una dura lesión, el equipo de Manchester se opuso al pedido de la Selección Argentina sobre el juvenil para que forme parte de la nómina del Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país y que se iniciará el 20 de mayo. El propio Garnacho manifestó sus intenciones de estar en la lista del plantel de Javier Mascherano pero el club se mostró firme a no dejarlo viajar a Argentina, por lo que sus chances de estar en la Copa del Mundo son escasas.

Sin embargo, en medio de este tire y afloje todavía no hay nada definido hasta que el propio seleccionador dé la lista completa de los convocados al Mundial. Y aprovechando este contexto de incertidumbre, Garnacho aprovechó y dejó un nuevo guiño para el seleccionado en una entrevista que brindó para el canal oficial del Manchester United.

Es que al nacionalizado argentino le consultaron por el futbolista a quien tomó como un hermano mayor en el plantel del United y sin vueltas, Garnacho respondió que para él, era Lisandro Martínez. Incluso, más que eso, ya que lo considera un "padre" dentro del equipo. "A Licha le digo aquí que es como mi padre, porque cuando me tiene que regañar lo hace y cuando hago las cosas bien me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo", expresó el "Bichito", quien también elogió a Bruno Fernandes y comentó que también tiene una buena amistad con David De Gea.

Claro, el defensor campeón del mundo es uno de los encargados de hacerle más sencillo el proceso de "argentinizarse" para el nacido en Madrid, como ya ambos han declarado en ocasiones anteriores. Respecto a su presencia en el Mundial Sub 20, las chances son mínimas pero el juvenil no para de dejar en claro que quiere estar. ¿Terminarán cediéndolo?