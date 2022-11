En las últimas horas, la Selección Argentina se vio convulsionada por las salidas de Joaquín Correa y Nicolás González. Si bien el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni resolvió rápido al llamar a Ángel Correa y Thiago Almada, el dolor interno del plantel y, particularmente, de los desafectados, aún perdura.

Luego de que en la práctica vespertina en Qatar (mediodía argentino), Scaloni pudo confirmar que no hay jugadores que puedan llegar a perderse el duelo frente a Arabia Saudita, aunque aguardará hasta el lunes, ya que les pidió a Roberto Pereyra y Giovanni Simeone que se mantengan en ritmo por si llega a ocurrir un imponderable.

Mientras en la Selección Argentina esperan que no surjan nuevas lesiones que marginen futbolistas de la nómina final, fue el propio González quien rompió el silencio tras su mayor frustración futbolística. Pero más allá del dolor, aprovechó sus redes sociales para hacer un descargo, comenzar a relajar y dejar bien en claro que no dejará de luchar por sus sueños.

"Ayer fue un día muy triste, y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo. Pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busque toda mi vida. El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar está que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás!!", expresó en su cuenta de Instagram. Pero no se quedó allí, y le dedicó unas palabras a sus compañeros.

En medio del posteo, Nicolás González destacó: "Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos y buscar eso que tanto queremos. Se merecen lo mejor siempre banda, y hoy voy a estar alentando como un argentino más… Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, VAMOS ARGENTINA!!!".