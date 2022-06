En México sueñan con ganarle a Argentina: "No somos inferiores"

Quedan apenas unos pocos meses para el inicio de la Copa del Mundo. Es innegable que la Selección Argentina se encuentra quizá en el mejor momento de los últimos 20 años y que se ha convertido en una de las grandes candidatas a hacerse con el título.

La ilusión generada por la conquista de la Copa América 2021 provocó que millones de argentinos se sumen a La Scaloneta, nombre que recibió el combinado nacional dirigido por el ahora bicampeón Lionel Scaloni.

La emoción es tal que muchos incluso ya se ven en la fase final del torneo. Sin embargo, para ponerse entre los 16 mejores del planeta habrá que salir entre los dos primeros puestos del grupo C, donde competirá con Arabia Saudita, Polonia y México.

Con este último, la rivalidad se extiende desde hace ya largos años. Y un viejo conocido del Tri, Javier Aguirre, le envió un mensaje a sus compatriotas para no desanimarse de cara al encuentro que tendrá lugar el 26 de noviembre. "No somos inferiores a ellos. En terreno neutral, no son más que nosotros", aseguró el ahora DT del Mallorca. ¿Coinciden?