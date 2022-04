Falta menos de dos meses para que los jugadores y los clubes comiencen a finiquitar los detalles de las negociaciones para formalizar los traspasos. Y nadie querrá perderse un segundo del mercado de pases, sobre todo Lionel Scaloni, porque uno de los mejores jugadores que tiene la Selección Argentina puede modificar su destino.

Así como sucede con Ángel Di María, quien no continuará en PSG, también hay diversas opciones para que Lautaro Martínez analice su futuro. Pero no son los únicos jugadores del campeón de América que escucharán propuestas, ya que quieren llegar a Qatar con un gran nivel y con muchísima continuidad.

Si bien es una de las figuras en su equipo, el futuro de Emiliano Martínez podría ser modificado. En el Aston Villa que dirige Steven Gerrard, el Dibu es indiscutido y aclamado por los hinchas del club de la ciudad de Birmingham. Y fue Juventus quien apareció como uno de los firmes candidatos para quedarse con el ex arquero de Independiente.

Debido a que Massimiliano Allegri no está convencido con los últimos rendimientos del polaco Wojciech Szczęsny, los directivos posaron sus ojos en el marplatense. Y así como podría llegar Martínez, el que no continuará en la Vecchia Signora es Paulo Dybala, quien no renovó su vínculo y se marchará con el pase en su poder.

De esta manera, el elenco de Turín podría cambiar a un argentino por otro, aunque también en Europa se habla de que el conjunto italiano podría sumar a Di María. ¿Todo se dará antes de Qatar?