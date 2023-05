Federico Gomes Gerth, el Sub 20 que ya sabe lo que es ganar un Mundial

En un principio, el seleccionado argentino no iba a ser parte del Mundial Sub 20. El desempeño del equipo dirigido por Javier Mascherano en el Sudamericano de la categoría, disputado en Colombia a principios de este año, fue más que flojo y uno de los principales apuntados fue Federico Gomes Gerth.

El arquero de Tigre llegaba a ese torneo como una de las fijas del equipo de Mascherano. Pero dos goles de Paraguay y tres de Brasil lo sacaron del puesto. En su lugar ingresó el juvenil de Racing Francisco Gómez. Encima, para suerte de Gerth, tuvo responsabilidad en alguno de los cinco goles que le hicieron.

De todas formas, Argentina no pudo superar la fase de grupos, sacó apenas tres puntos de 12, y no se pudo meter de forma directa en el Mundial. Asimismo, los argentinos serán locales de la Copa del Mundo gracias a la baja de Indonesia por problemas diplomáticos con Israel.

Con los ánimos renovados, Gomes Gerth vuelve a asomar como un titular fijo en la estructura de Mascherano. El arquero de Tigre sigue mostrando buenas actuaciones en la reserva del Matador, aunque en la primera todavía no pudo tener una oportunidad porque ese puesto es del histórico Gonzalo Marinelli.

Aunque Chiquito, de chiquito no tiene nada porque mide 1,93, sabe lo que es estar en un Mundial como parte de la delegación argentina. Fue el único sparring que citó Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador y su cuerpo técnico habían interpretado que no era necesario llevar a muchos sparrings a la Copa del Mundo porque pueden entrenar sin ellos. Según explicaron, se trató simplemente de una metodología de trabajo. Aunque sí llevaron a Gomes Gerth.

Pero no era la primera vez que el arquero era sparring. Ya lo había sido en la gira por España en junio de 2022 y en la fecha FIFA de septiembre en Estados Unidos contra Honduras y Jamaica. Es sabido que Scaloni, Walter Samuel y Roberto Ayala lo tienen en gran estima a futuro.

Además, un pilar clave en la formación de los juveniles argentinos lo conoce muy bien: Pablo Aimar. El Payasito lo conoce hace años. Además, forma parte de las inferiores de Tigre hace 10 años y es un arquero goleador. Le gusta pegarle a los tiros libres y a los penales.

Ya desde hace dos años se entrena con la primera de su equipo y sus buenos rendimientos en la cantera del Matador lo llevaron a ser citado a las selecciones Sub 15, 16, 17 y 18. Todavía no ha debutado en primera, pero eso está al caer. Ya fue al banco de suplentes en la Copa Libertadores del 2020 en el partido contra Palmeiras.

Además, bajo las órdenes de Aimar disputó el Sudamericano Sub 15 en el año 2019. Por aquel entonces declaró: “Es algo hermoso estar en la selección y entrar al predio. Mi sueño es tener la posibilidad de jugar en Primera”.

Ahora, se entrena con los mejores y tiene una oportunidad única en el Mundial a disputarse en su país entre el 20 de mayo y el 11 de junio.