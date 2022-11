Julián Álvarez la rompió en River, se adaptó rápidamente al Manchester City, tiene un gran presente en la Premier League y por ello Lionel Scaloni lo incluyó en la lista de 26 para viajar a Qatar. Ahora, en la previa a la gran cita, el 9 modificó su portada en Twitter y volvio locos a los argentinos.

Mientras varios periodistas allegados a la Selección Argentina aseguran que la Araña será titular en el amistoso de este miércoles vs. Emiratos Árabes Unidos y Scaloni no descarta ponerlo de arranque en la Copa del Mundo, el pibe de 22 años no se olvida de sus orígenes mientras cumple sus sueños.

Fanático de River y defendiendo la camiseta de uno de los clubes más importantes de las últimas décadas, Julián nunca se olvidó de su pueblo natal. Por eso, además de tener de perfil una foto con la camiseta de la Selección, agregó una portada que hace referencia al niño que está cumpliendo sus objetivos.

En las últimas horas, mientras todos los flashes se los lleva el amistoso vs. EAU, la Araña aprovechó para retocar sus redes. De perfil puso una imagen con la celeste y blanca y de portada una foto que se tomó con su familia allá por el 2011, cuando apenas tenía 12 años. En aquel entonces, alentando a la Selección que hoy puede ayudar desde adentro de la cancha. ¡A cumplir el sueño, crack!