A pocos días de que Lionel Scaloni de la lista definitiva de jugadores para disputar el Mundial de Qatar 2022, se confirmó la lesión de Giovani Lo Celso, uno de los indiscutidos en el equipo titular, que lo marginaba de la cita mundialista, siendo ese un golpe fuerte para el plantel, que con el correr del torneo lo fue superando.

En diálogo con AFA Play, Rodrigo De Paul, uno de los mejores socios del volante del Submarino Amarillo, confesó cómo vivió la lesión de Lo Celso y cómo lo pudo sacar adelante: "La lesión de Gio fue muy dura. Fue como si me hubiese pasado a mí. Estuvimos desde el primer día, jugando juntos casi todos los partidos, veníamos hablando del Mundial hace meses", comenzó.

Y añadió: "Cuando le pasó, a mí me liquidó, por lo que lo quiero, por lo que es él. Lo vi llorar, tuvo 2 o 3 días que no podía atender el teléfono. No tengo ninguna duda que va a tener revancha”.

Por otro lado, se refirió también a la llegada de Lo Celso a la concentración enQatar, debido a que estaba esperando el nacimiento de su hija, aunque de igual manera pudo estar presente la noche anterior a la final, en la que se hizo viral el video con una vela prendida, sonando "¿Que es Dios?", de fondo.

“A él le estaba por nacer su hija y no podía venir hasta que no nazca. Entonces, nosotros era como ‘dale Magui, sacalo, lo necesitamos’. Él no nos dijo nada y para el partido de semifinales, mandó un mensaje que decía ‘¿en qué habitación está el mate?’. Y se apareció ahí. Fue una alegría tremenda para nosotros”, confesó.