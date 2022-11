La fuerte desmentida de Scaloni en conferencia de prensa: "No sé de dónde salió eso"

A una semana del debut de la Selección Argentina en Qatar 2022, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del amistoso ante Emiratos Árabes. Entre tantos temas, el entrenador salió a desmentir un supuesto pedido que le había hecho a la FIFA.

En las últimas horas había trascendido que desde el cuerpo técnico habían solicitado que se pudieran hacer 11 cambios en el amistoso, con el objetivo de parar un equipo en el primer tiempo y otro en el segundo. Luego de que se confirmara que serán 6, el DT despejó rumores.

"Es un partido oficial y no se pueden hacer más cambios de los que la FIFA dice. No sé de dónde salió que pedimos más cambios", dijo el entrenador, sin dar muchas vueltas. Luego, confirmó que tomará recaudos para el armado del XI de este miércoles.

"Ahora en el entrenamiento decidiremos qué equipo va a salir mañana a la cancha. Tiene que ser un equipo de garantías, físicas sobre todo. No tomaremos ningún riesgo, bajo ningún concepto. No tiene ninguún sentido y no vale la pena", aseguró Scaloni y agregó: "Será la primera vez que sacaremos un equipo a la cancha donde pensaremos más en el futuro, en el plano físico".