La historia de Rodrigo De Paul que no cayó bien en muchos hinchas: "Me bajé del barco"

Este sábado a las 16, la Selección Argentina tendrá una "final" ante México en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Tras la derrota frente a Arabia Saudita en el debut, el combinado nacional quedó comprometido y está obligado a ganar para mantenerse en carrera.

La caída en el primer partido dejó a Rodrigo De Paul expuesto por su flojo nivel. El volante no pudo gravitar en su zona y protagonizó dos estadísticas negativas: fue el mediocampista con más pérdidas (23) y pases imprecisos (20) en toda la primera fecha de la Copa del Mundo.

En la previa del partido ante México, De Paul subió una historia a su cuenta de Instagram que generó mucha repercusión en las redes sociales. Rodrigo subió una foto suya con el tema "Arrancarmelo" de Wos y con la siguiente letra: "Y no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado".

Sin embargo, muchos hinchas lo castigaron por esa publicación. Para muchos, la elección de ese tema en particular y con esa letra orientada a la épica no es el mejor mensaje en la antesala de un partido clave por el Mundial de Qatar.