En Argentina todo es una fiesta. El seleccionado comandado por Lionel Scaloni se clasificó a la final del Mundial de Qatar tras golear a Croacia por 3-0 con una colosal actuación de Lionel Messi y Julián Álvarez.

Los jugadores de la Selección Argentina, en conjunto con los hinchas que se hicieron presentes en el estadio Lusail, como en todo el planeta, celebraron hasta altas horas de la noche. Y no quisieron dejar de lado el uso de las redes sociales para mostrar la intimidad del vestuario, como así también lo que fueron algunas imágenes de la celebración en el campo de juego que no se vieron por la pantalla televisiva.

Fiel a su estilo, Alejandro Gómez no quiso pasar desapercibido y, con su cuenta de Instagram, se metió en uno de los posteos que realizó el arquero albiceleste, Emiliano Martínez. El golero, que también defiende los tres palos de Aston Villa, se mostró muy feliz por lo que logró junto a sus compañeros y sentenció: "Estamos en la final del mundo, falta un paso más". Y allí fue que aprovechó el Papu.

Durante el partido, la Selección Argentina no tuvo sobresaltos, dominó el juego y se floreó con el resultado. Y quien estuvo, prácticamente, sin acción fue Dibu. Al arquero no le llegaron con profundidad, y a modo de chicana, el mediocampista de Sevilla le preguntó cómo se encontraba: "¿Todo tranqui?", le consultó y dio a entender que los balbánicos no lo hicieron ensuciarse la ropa.

Alejandro Gómez no tuvo la chance de disputar el encuentro frente a Croacia debido a un esguince en su tobillo, y no llegó a recuperarse al 100% para estar disponible. Ahora, desde el cuerpo técnico buscarán la manera de que pueda jugar en la final del mundo ante Francia o Marruecos, que se enfrentarán este miércoles.