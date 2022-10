A falta de 46 días para que empiece a rodar la pelota en el evento deportivo más esperado de los últimos cuatro años, los entrenadores de las Selecciones se preparan para ultimar los detalles de cada uno de los países que participará. Una tarea para Lionel Scaloni que sumó una inesperada preocupación tras escuchar a Ludovica Squirru.

Si bien la Argentina es una de las máximas candidatas al título por el invicto que arrastra hace 35 partidos, sumado al excelente estado de Lionel Messi y de varios pilares del equipo, la famosa astróloga tuvo que lamentarse por su preocupante predicción de cara a la Copa del Mundo.

Durante una charla con Entre Líneas en la que presentó su libro; "El horóscopo chino 2023: Conejo de agua", Ludovica no tuvo buenos augurios para los argentinos: "No me gusta desdecirme en mi intuición, puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones", comentó.

Una intuición que, pese a que jugar la final sería un logro muy importante, no le gusta a ningún argentino que sueña con ver a Messi con la Copa. Un pronóstico que ni a la propia Squirru le agrada ya que le "encanta esta Selección de Scaloni", la cual "también es Conejo, de madera, pero tengo algo como que 'ojo con Qatar', porque hay pálpitos que indican que se puede enrrarecer".

El vaticinio de Ludovica Squirru para la Argentina en 2023

Finalmente, la astróloga destacó que su vaticinio tiene mucho que ver con el presente del país: "Puede ser que recordemos al Mundial por lo que no quisimos ver estos meses, porque después pasa y vienen otras situaciones. El conejo no va a ser un año tan fácil", opinó sobre lo que se vendrá post Mundial.