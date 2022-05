Tras las declaraciones del ex arquero inglés a causa de la subasta de la camiseta de Maradona, un compañero de Diego salió a bancar al 10 argentino con una fuerte chicana: "Vos perdiste ese partido porque no tenés manos", soltó.

Luego de que se subastara la histórica camiseta que utilizó Diego Maradona en el Mundial del 86 ante Inglaterra, Peter Shilton volvió a aparecer en escena para criticar al 10 argentino sin esperar la contundente respuesta de otro de los jugadores que lo venció en el Mundial que terminó consagrando a la Selección.

Tras los dichos de Shilton, en donde indicaba que "no la usaría (la camiseta) ni para lavar los platos", el que salió al cruce a través de las redes sociales fue Héctor Enrique con un fuerte y picante mensaje: "la tenes adentro hace años eh!...Que grande el Diego", comenzó el ex jugador con una sonrisa en el rostro.

Además, durante el video que publicó el usuario @botinesenweb, el Negro no solo cita la recordadada frase de Maradona sino que le indica a Shilton que "mide un metro y medio" y lo primerio con toda la "magia del protero de Fiorito". Un partido en el cual considera que el 10 argentino lo "humilló".

Además de esto, el Negro defendió a la camiseta de la Seleccion Argentina ante los dichos del ex arquero: "No me importa lo que digas...Nosotros la amamos y la defendemos con el corazón", soltó el campeón del mundo ex River y Lanus.

Finalmente, Enrique no se guardó nada y en el mensaje a Shilton le remarca que el partido Inglaterra pierde el partido por su arquero: "Y vos Shilton, perdiste ese partido porque no tenés manos", comentó antes de cerrar el video con un saludo y un nuevo "la tenes adentro y no te la saca nadie".