El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, se metió de lleno en el corazón de los hinchas. Y como si fuese poco, se transformó en un gran referente del plantel que comanda Lionel Scaloni.

Actuaciones memorables, como así también el gran carisma que presenta dentro y fuera de la cancha. Y como si fuese poco, siempre tira hacia adelante para que sus compañeros estén de buen humor. Es un pilar infaltable. Desde que se metió en el arco de la Scaloneta, no lo soltó.

Ahora que, junto al plantel de la Selección Argentina lograron el principal objetivo que se planificaron en la antesala a la competencia. Y mientras esperan por el ganador de Francia - Marruecos, Dibu confesó cuál fue la promesa que le realizó a su familia, principalmente a su hermano Alejandro.

Tras clasificar a la final del Mundial de Qatar, Dibu Martínez afirmó en los micrófonos de TyC Sports que después de que Argentina fuera eliminada en Rusia 2018 a manos de los galos, tuvo una fuerte charla con su hermano: "No le prometí jugar una final del mundo, pero sí que iba a ser el 1 de la Selección Argentina", aseveró el golero. Y remató: "Todavía la historia no está hecha. Salimos campeones de América pero todavía no está hecha".