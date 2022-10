Desde que en Europa se confirmó que los clubes iban a tener actividad hasta una semana antes del Mundial, se podía anticipar un contexto así. Todos los jugadores -de cualquier país- salen a la cancha sabiendo que una lesión no necesariamente grave te puede dejar afuera de Qatar. En la Selección Argentina ya hay alarmas encendidas: Messi, Di María, Dybala y Joaquín Correa son solo algunos de los afectados por cuestiones físicas.

Es por eso que la palabra de Lionel Scaloni en la última gira toma mucha importancia, porque fue consultado sobre un posible escenario como este. ¿Hay que cuidarse de más? ¿Se puede prevenir? El entrenador supo dejar las cosas claras.

"A mí me tocó jugar una final de FA Cup estando prácticamente en la lista y cuando el jugador está adentro de la cancha no piensa en otra cosa más que el partido. Y yo creo que tiene que ser así. De lo contrario no salís mentalizado a la cancha, hay que quitar el nerviosismo por lo que viene", declaró el DT sobre cómo juega la cabeza en esta situación.

Casi de la mano con lo que dijo Messi, ("si tiene que pasar algo, va a pasar igual") el DT fue contundente con los jugadores para estas últimas semanas: "Sí, es un Mundial, es muy importante, el sueño de todos, pero hay que llegar en las mejores condiciones y para eso tenes que jugar en tu club. Hay que tener una mínima continuidad y llegar lo mejor posible. Hay que jugar, estar disponible para el entrenador y ser positivo de que todo va a ir bien". A cruzar los dedos.