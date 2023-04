Fuentes informaron a Bolavip que Javier Mascherano, para sumar a su cuerpo técnico del combinado Sub 20, tanteó a por lo menos tres exjugadores de la Selección Argentina antes de inclinarse por la opción de Leandro Stillitano.

Los ex Selección Argentina que se negaron a acompañar a Javier Mascherano

La Selección Argentina Sub 20 está en etapa de reconstrucción. Con un Javier Mascherano que finalmente decidió quedarse para dirigir la Copa Mundial que se celebraría en el país (FIFA se encuentra inspeccionando los estadios que presentó la AFA), el paso siguiente -que debería definirse cuanto antes dada la cercanía de las fechas del certamen- es la conformación del cuerpo técnico.

A principios de año, el Jefecito padeció la baja de Esteban Solari, quien decidió encarar su propio proyecto en el Johor Dahur de Malasia. Fue un mes antes del inicio del Campeonato Sudamericano de Colombia, en el cual, como se sabe, la Albiceleste no alcanzó a clasificar a la segunda instancia al haber caído en tres de sus cuatro presentaciones.

Es por eso que, con la nueva oportunidad que apareció gracias a la gestión de Claudio Tapia, Javier Mascherano empezó a tantear diferentes perfiles que puedan acoplarse a su grupo de trabajo en el Sub 20, con, preferentemente, pasado en la Selección Argentina, más allá de la experiencia en la conducción y en el trato con los jóvenes.

Entre los primeros nombres que se barajaron aparecieron los de: Fabricio Coloccini (quien formó parte del elenco de José Pékerman que se despidió repentinamente de Venezuela), Pablo Zabaleta (asumió en enero de este año como integrante del cuerpo técnico de Sylvinho en la Selección de Albania) y Maximiliano Rodríguez.

Los tres casos respondieron, en primera instancia, que no. No obstante, Mascherano no descarta volver a intentar, a pesar de tener prácticamente abrochado a Leandro Stillitano y de mantener a Lucas Rodríguez Pagano.