La semana pasada, antes de que saliera la lista de Lionel Scaloni, empezó a crecer la posibilidad de que Marcos Senesi se transforme en el primer jugador en ser convocado por dos selecciones para el mismo partido. Tanto Italia como Argentina querían contar con los servicios del ex-San Lorenzo y el eligió a la Albiceleste.

Muchos podían imaginar que la decisión iba a ser difícil, ya que los llamados fueron del campeón de América y el campeón de Europa. En diálogo con Diario Olé, el marcador central contó el trasfondo de la situación y explicó la decisión de jugar para la 'Scaloneta'.

"La verdad que es algo muy lindo que dos selecciones me quieran. Estoy muy contento por eso porque quiere decir que mi trabajo lo estoy haciendo bien. Es real lo de Italia, tuve contacto con (Roberto) Mancini, me contó un poco del proyecto y demás", reveló Senesi y agregó: "Más que convencerme, me contó del proyecto que tiene, que quiere armar una nueva selección y quería que forme parte".

Posteriormente contó qué habló con la gente de la Albiceleste: "También tuve contacto con el cuerpo técnico de Argentina. Ahí manifesté mis intenciones de jugar para mi país y representarlo. Cuando recibí los llamados me senté con mi familia y los escuché a ellos, pero la realidad es que siempre, desde chico, sueño con jugar con la Selección Argentina, hace un año que vengo acostándome pensando en tener mi chance. Y entonces, cada vez que pensaba qué hacer, lo primero que se me venía a la cabeza era Argentina, por lo que no tuve tanta duda".

"En todo momento fue más el sentimiento de querer jugar para mí país", explicó el jugador. A nosotros tampoco nos quedan dudas, ¡sos más argentino que el asado, Marcos!